Športna priloga: danes v časopisu

Naslovnico smo tokrat posvetili nogometašem Juventine, ki so v skupini B promocijske lige prvi na lestvici. Na prvi strani priloge si boste lahko ogledali karikaturo Čačke in (ne)športno rimo satiričnega pesnika Figa Grudna. Na drugi in tretji strani je prostor za rubriki Besedni prebliski, ki jo urejuje Peter Verč, ter Športni žebljički profesorja Ivana Peterlina. V intervjuju »Tri minute z« na zadnji strani smo se pogovorili s Stanko Čuk, predsednico Sklada Mitje Čuka. V nogometnem portretu smo predstavili nogometaša Denisa Emilija, košarkarski portret je posvečen Jerneju Pregarcu, odbojkarski pa Nikolaju Černicu.