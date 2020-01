Športna priloga: danes v časopisu

V današnji prvi torkovi Športni prilogi v letu 2020 boste lahko prebrali reportažo našega sodelavca Iztoka Furlaniča s stadiona Nerea Rocca, kjer sta si v nedeljo stala nasproti ženska nogometna A-ligaša Tavagnacco in Juventus. Furlanič je intervjuval slovensko nogometašico Niko Babnik. Na drugi strani Marjan Kemperle piše zakaj bi se moral nogometni prvoligaš Napoli odpovedati proseccu in se odločiti za prosekarja. Na košarkarski strani smo se razpisali o Jadranovem visokem porazu v Pordenonu, na nogometni pa od derbiju kroga v Repnu med Krasom in Chiarbolo Ponziano. Na zadnji strani smo v naši rubriki ujeli igralko Laro Komar.