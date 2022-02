Torkova športna priloga se vrača med bralce Primorskega dnevnika. Današnja je izrazito olimpijsko obarvana, saj so si naslovnico izborili dobotniki zlatih kolajn: slovenski skakalci in skakalke ter italijanska hitrsotna drsalka Arianna Fontana. O olimpijskih igrah v svoji rubriki kritično razmišlja športni novinar Sergio Tavčar. Tokrat smo intervjuvali smučarko in diplomirano kinezeologinjo Katrin Don. Objavili smo tudi dolg intervju z nekdanjim slovenskim smučarjem Juretom Koširjem.