V današnji torkovi Športni prilogi boste lahko obenem prebrali o 400. golu Bregovega napadalca Giuliana Cermelja v deželnih amaterskih ligah, o prihajajočem košarkarskem derbiju v C-ligi silver med Bregom in Borom, o žrebu v nogometni ligi prvakov in evropski ligi ter na zadnji strani daljši intervju s TV voditeljem in pevcem skupine Happy Day Igorjem Malalanom.