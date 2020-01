V jutrišnji Športni prilogi Mladih boste lahko brali o mladinskih nogometnih, odbojkarskih, košarkarskih in smučarskih prvenstvih. Na prvi strani boste lahko prebrali intervju z operativnim tajnikom ZSŠDI Igorjem Tomasetigom o projektu Žile na šoli. V ospredju bosta derbija U18 košarkarjev Jadrana in Doma ter odbojkarjev Sloge Tabor in Soče Vala.