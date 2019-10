Športna priloga v novi preobleki

V današnji (torkovi) prvi Športni prilogi Primorskega dnevnika boste lahko prebrali o zelo dobrem začetku sezone slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca, o pestrem dogajanju v motoršportu in o »kiksu« na dunajskem teniškem turnirju. Na nogometnih igriščih je bil ta konec tedna v ospredju derbi 2. amaterske lige med Vesno in Bregom, košarkarji Jadrana Motomarine so se kljub nekaterim težavam veselili tretje letošnje zmage, na odbojkarski strani pa je v ospredju »večni« odbojkarski derbi v moški C-ligi med Olympio in Slogo Tabor Eutonia. V višješolskem portretu se je predstavil Borov atlet Matija Pučnik.