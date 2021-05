Športna sobota: črn dan za ekipe slovenskih društev

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Volley Club TS 0:3 (14:25, 19:25, 21:25)

Zalet: Tientcheu 11, Maurel 5, Zonch 8, Stergonšek 0, Furlan 5, Hussu 8, Vattovaz 2, Marochini 1, Vidoni 0, Misciali (L), Grilanc 0, Močnik nv., Gruden nv., Lovriha (L2). Trener: Maver.

POKAL ŽENSKE D-LIGE

Soča Lokanda Devetak – Rizzi Volley 0:3 (20:25, 15:25, 23:25)

Soča: Scocco 4, Berzacola 3, Komic 1, Falzari 1, Bolzicco nv, Tosolini nv, Piva 9, Birri 8, Menis 5, Soprani nv, Colja 2, Flospergher (L). Trener: Milocco.

KOŠARKA

D-LIGA

San Vito – Dom 67:59 (17:16, 33:32, 47:50)

Dom: De Martin nv, Abrami 4, Visintin 9, Onesti 0, Zavadlav 3, Mucci 8, Komic 0, Menis nv, Valentinuzzi 15, Jakin 12, Lazič 6, Salvi 2. Trener: Grbac.

Tekma v Tržiču ni bila dopadljiva. veliko je bilo napak. Domovci niso igrali zbrano. Izgubili so veliko žog in nasprotniku so preoustili preveč skokov v napadu. V zadnji četrtini so košarkarji Doma popustili. Dom bo jutri (v nedeljo) v Tržiču igral spet ob 17.30: nasprotnik bo tržaška ekipa Basket4Trieste.