Športna sobota: gladka zmaga Olympie, Zalet KO, Slogi Tabor točka

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Libertas Martignacco – Zalet ZKB TS-GO 3:0 (25:18, 25:5, 25:18)

Zalet: Vattovaz 1, Tientcheu 6, Winkler 0, Marocchini 1, Maurel 4, Zonch 3, Grilanc 0, Hussu 0, Furlan 4, Ciuch 5, Gruden 1, Stergonšek 0, Lovriha L1, Misciali L2. Trener: Maver.

MOŠKA C-LIGA

Olympia - Pordenone Volley 3:0 (25:19, 25:13, 25:22)

Olympia: M. Komjanc 13, Lupoli 6, T. Cotič 12, Bensa 4, Cobello 8, Corsi (L), S. Komjanc 11, Feri 0, Persoglia 0; n.v.: Bajt, S. Cotič. Trener: Robert Makuc.

Sloga Tabor Eutonia – Futura Cordenons 2:3 (18:25, 14:25, 20:18, 25:23, 8:15)

Sloga Tabor: Buri 3, Sartori 16, Ricobon 4, Jerič 3, Antoni 10, Sutter 14, Gianeselli 4, Dessanti (L1), Privileggi (L2), Skilitstis, Modugno, Castellani. Trener: Manià.

Sloga Tabor Eutonia je tudi v drugem krogu moške C-lige igrala pet nizov, tako kot na prvi tekmi pa tudi tokrat osvojila samo točko.

Začetek ni napovedoval nič dobrega, saj je Futura Cordnenos takoj in tudi zelo prepričljivo povedla z 0:2 v nizih. Gostje so bili bolj prodorni in natančni v vseh elementih igre, odbojkarji Sloge Tabor Eutonia pa niso dobili rešitev. Prva dva niza sta minila tako z vrsto enostavnih napak, na servisu, pri podajah in obrambi, kar je polnilo točkovni koš gostov kot za stavo, premalo je bilo tudi agresivnosti.

Od tretjega niza dalje pa smo lahko spremljali drugačno tekmo. Ekipi sta si domala izmenjali vlogi. Tretji niz je bil sicer še zelo izenačen, a je Sloga Tabor v primerjavi s prvima dvema setoma pokazala več. Boljši so bili predvsem v bloku, s katerim so zaustavili več napadov, bolj precizni so bili tudi v obrambi, zato so bili tudi v napadu konkretnejši. Z rahlo prednostjo so vodili do 20. točke, nato je Futura povedla 21:23, a so domači odbojkarji vnovič z blokom in napadom izenačili in na koncu zmagali. Taka zmaga jim je vlila elana, tako da je bil četrti niz vseskozi v rokah Sloge Tabor, ki je od 6. točke dalje povedla in vodstva ni izpustila iz rok. Futura je iskala prevetritev tudi z menjavami, a neuspešno, medtem ko je Sloga Tabor z Antonijem, Sutterjem in Sartorijem prevladala. Igra je bila še posejana z napakami, a jih je bilo v primejavi z uvodom veliko manj, bolj so jih v tem delu nabirali gostje.

V petem nizu pa Sloga Tabor ni nadaljevala z uspešno igro iz četrtega niza, na drugi strani mreže pa je nasprotno Futura Cordenons znova strnila vrste in dobila rešitve v napadu. Igra je bila spet taka kot v uvodnih dveh nizih. Do pete točke je bilo še izenačeno, nato pa so gostitelji tudi po zaslugi napak domačih odbojkajev prevzeli vajeti v svoje roke in ušli.

»Znamo odigrati veliko boljše, napak je še preveč,« je po tekmi povedal trener Loris Manià. »Škoda, da ne upoštevajo vseh navodil, na treningu kažejo zelo dobre predstave, fizično smo dobro pripravljeni, tudi skačemo visoko, a na tekmi tega še nismo pokazali.«

Tekmo so v živo predvajali tudi po Youtubu, ob Andreju Pertotu je za dvojezični komentar poskebel Ambrož Peterlin. V živo si je ogledalo okrog 70 gledalcev, stikov pa je bilo okrog 400.