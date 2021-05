Športna sobota: Sloga Tabor po petem setu

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Sloga Tabor Eutonia – Coselli 3:2 (25:20, 29:27, 25:17, 23:25, 15:10)

Sloga Tabor: Buri 33, Sartori 10, Gianeselli 11, Kante 11, Jerič 2, Stefani 2, Castellani 1, Grassi 1, Modugno 0, Dessanti (L1), Petaros (L2). Trener: Manià.

Tržaški derbi je po izenačeni in več kot dve uri dolgi tekmi zasluženo pripadel igralcem Sloge Tabor Eutonia. Odpor tržaškega Cosellija so sicer strli šele po petih nizih.

Trener Loris Mania' je imel tokrat na razpolago vnovič Vasilija Kanteja, ki je približno pol srečanja igral na centru, preostali del z izjemo zadnjega niza pa na korektorju namesto Petra Jeriča. Prav tako je podajalec Tommaso Gianeselli po prvem nizu »presedlal« na mesto blokerja (in se izkazal), v zadnjem nizu pa je Sloga Tabor zmagala brez Kanteja, na igrišču pa sta igrala Modugno in Grassi.

Prvi niz je pripadel Tržačanom, ki so svojo premoč iskali predvsem pri najizkušenejših igralcih, boljše pa je Sloga Tabor – s Castellanijem na podaji in Gianesellijem na centru – začela drugi niz. Bilo je tudi 10:5, a se je končalo na razliko pri 29. točki. Zmaga po naporni končnici pa je bržkone dala Slogi Tabor dovolj zagona, da je pogumno in prepričljivo nadaljevala tudi v tretjem nizu in ga osvojila. Četrti niz je pripadel Coselliju, tako da je moral o zmagovalcu derbija odločati peti niz. V tem, kot že rečeno, sta oba trenerja izkoristila tudi tiste, ki so v začetnih nizih manj igrali, z Burijem in Sartorijem pa je gladko zmagala domača ekipa.

ŽENSKA C-LIGA

Sangiorgina - Zalet ZKB 3:0 (25:14, 25:9, 25:17)

Zalet: Maurel 3, Zonch 4, Stergonšek 5, Furlan 2, Hussu 0, Vattovaz 0, Ciuch 2, Marochini 0, Gruden 1, Radina 0, Močnik 0, Vidoni 0, Misciali (L1), Lovriha (L2).