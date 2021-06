Športna sobota: visok poraz Doma

KOŠARKA

D-LIGA

Libertas Gonars - Dom 93:53 (24:14, 55:27, 69:41)

Dom: Devetak 3 (1:2, 1:2, -), Abrami 5 (0:2, 1:2, 1:1), Borsi 0 (0:2, -, -), Visintin 14 (3:4, 4:7, 1:7), Onesti 0 (-, -, -), Zavadlav 8 (-, 1:3, 2:7), Mucci 1 (1:2, 0:3, 0:2), Komic 2 (0:2, 1:3, -), Vlentinuzzi 8 (4:9, 1:5, -), Jakin 5 (-, 1:5, 1:4), Černic 0 (-, 0.1, -), Laurencic 8 (0:2, 4.8, -). Trener: Dražen Grbac.

Košarkarji Doma so v predzadnjem krogu končnice D-lige visoko izgubili proti vodilnemu Gonarsu. Izid je bil 93:53 v korist furlanske peterke, ki je izkoristila predvsem slabo obrambo Abramija in soigralcev. Košarkarji Gonarsa so bili zelo učinkoviti v protinapadu in pri metu za tri točke. Domovi košarkarji so tekmo odigrali zelo lagodno in niso prikazali pravega pristopa, ob tem pa sta bila odsotna tudi center Dejan Lazić in branilec Mattia Salvi. Med posamezniki se je dobro odrezal le Matej Laurencic, ki je 8 točkam dodal prav toliko skokov, od tega kar 7 v napadu.

Jutri se bodo Goričani ob 17. uri v Tržiču pomeril še proti ekipi Blue Service iz Fagagne in tako sklenili nastope v letošnji sezoni.