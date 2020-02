Športni avtobus je tokrat živo zelen

Težko bo novi športni avtobus, ki sta ga ZSŠDI v sodelovanju s postojnskim zasebnim prevoznikom Edo Tours in glavnim pokroviteljem ZKB iz Trsta in Gorice predstavili pri Briščikih, odvozil mimo neopazno. Tokratni, že četrti produkt sodelovanja različnih partnerjev je ovit v živo zeleno barvo, na kateri izstopa na levi stranici moder napis Žile, na desni pa odtis glavnega sponzorja ZKB. Tokratna tema grafične podobe so skratka Žile, nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji, ki bo konec junija nastopila na Europeadi, evropskem prvenstvu za avtohtone manjšine v Evropi. Z njim se bodo nogometaši odpeljali na priprave in tekmovanje, naposled pa bo postal tudi četrti športno-gospodarski podvig glavno prevozno sredstvo ostalih športnikov, dijakov in ostalih, ki z veseljem in ponosom uporabljajo športne avtobuse. »Nekateri uporabniki zanje res izrecno sprašujejo. Doslej smo s poslikanimi avtobusi prevozili že milijon petsto tisoč kilometrov,« je ponosno pojasnil lastnik postojnskega podjetja Uroš Žagar, ki se veseli nadaljevanja projekta, ki se je začel s prvim avtobusom leta 2014. Na razpolago vsem uporabnikom bodo odslej trije »športni« avtobusi, saj je drugega po vrsti prevoznik prodal. Novi avtobus znamke Mercedes benz meri 12,2 metra in ima 55 sedežev. Grafično podobo je obdelal Martin Maver s pomočjo Jurija Devetaka. Ob glavnem pokrovitelju ZKB Trst Gorica, ki je hkrati glavni podpornik nogometne reprezentance Žile, krasijo avtobus tudi drugi pokrovitelji ZSŠDI.