Športniki, pozor ...

Tako namreč zahteva italijanski olimpijski komite in posledično tudi vse športne zveze, ki so včlanjene v CONI. Tržaška kardiologinja in specialistka medicine športa dr. Irena Tavčar je bila septembra lani izvoljena v državni odbor združenja italijanskih zdravnikov medicine športa (FMSI), ki sodeluje z italijanskim olimpijskim komitejem. »Pravzaprav vsi zdravniško-športni protokoli gredo skozi naše združenje. Tudi zadnje covid-protokole je izdalo združenje športnih zdravnikov,« nam je povedala nekdanja atletinja tržaškega Bora, ki se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja okitila z državnim mladinskim naslovom v metu diska. Pomembno funkcijo bo Tavčarjeva opravljala štiri leta. »Že junija meseca je združenje zdravnikov izdalo priporočila, kako naj se športniki, ki so preboleli covid-19, vedejo po bolezni in katere zdravniške preglede, naj opravijo. Takrat so bila priporočila zelo stroga, manj pa je bilo športnikov, ki so zboleli. Jeseni pa se je situacija popolnoma spremenila, saj se je število bolnikov močno povečalo. Zdravniki smo prišli do zaključka, da lahko covid-19 škodi srčni mišici. Podobno se lahko zgodi tudi med običajno gripo, ki prav tako lahko škodi srcu. Pravzaprav pride do njegovega vnetja,« je uvodoma povedala Tavčarjeva.

Košarkar, nogometaš ali odbojkarica v deželnih ligah, ki so zboleli za covidom-19, po bolezni ne smejo takoj na igrišče. Velja?

Točno tako. Športna društva morajo svoje člane nujno poslati na zdravniški pregled. Najprej mora športno društvo obvestiti klubskega zdravnika, da je pač njihov član prebolel covid-19. Klub mora obvestiti tudi ustanovo, pri kateri je njihov član opravil zdravniški pregled. Športnik bo lahko spet treniral, ko mu bo zdravnik prižgal zeleno luč in podpisal zdravniški list oziroma izjavo, ki smo jo kar po angleško poimenovali Return to Play.Kaj predvideva zdravniški pregled?Športnik mora nujno opraviti spirometrijo ali merjenje pljučnih volumnov, step test (hitra hoja po stopnicah) in nato elektrokardiogram (EKG) po naporu, še prej pa EKG v mirovanju. Med naporom merimo tudi kisik v krvi. To naj bi veljalo za vse športnike, ki so tako ali drugače prišli v stik s covidom-19. To se pravi bolniki z hujšimi simptomi, bolniki z blažjimi simptomi in tudi tako imenovani asimptomatiki oziroma tiste osebe, ki so bile pozitivne na bris, a so se nato »negativizirale« brez nobenega simptoma. Med naporom mora zdravnik opazovati delovanje srčne mišice in paziti, da med pregledom se ne pojavijo tako imenovane ekstrasistole oziroma motnje ritma srca. To pa še ni vse.