Sprejem srebrnih odbojkarjev v Izoli in Novi Gorici

Novogoričani bodo lahko odbojkarske in kajakaške junake minulih dni pozdravili danes ob 17. uri na Bevkovem trgu, poročajo Primorske novice. Na odru se bodo zvrstili: srebrna odbojkarja na EP Dejan Vinčić in Jani Kovačič ter kajakaški reprezentanti Soških elektrarn na čelu z nosilcema odličij Nejcem Žnidarčičem in Luko Božičem. Z gosti se bo pogovarjal televizijski reporter Ervin Čurlič. Zapel bo tudi Urban Vidmar.

Ob 18. uri pa se bo za odbojkarja Mitjo Gasparinija začel sprejem v rojstni Izoli. Na Lonki bodo program obogatili Drago Mislej Mef, Rudi Bučar, Lea Sirk, Primorski fantje, raper Drill in drugi.

Janiju Kovačiču bodo v četrtek ob 17. uri priredili še sprejem pred občinsko stavbo v Kanalu ob Soči.