Švedinje zmagale, italijanke izgubile

Dva dni pred uradno otvoritvijo olimpijskih iger so se v deželi vzhajajočega sonca že pričele prva tekmovanja in sicer v ženskem nogometu in softballu. Štirikratne olimpijske prvakinje Američanke so v nogometnem dvoboju s švedsko izbrano vrsto izgubile s 3-0. To je bil zanje prvi poraz po kar 44 tekmah.

V sklopu tekmovanj v softballu pa je italijanska ženska reprezentanca izgubila dvoboj z Američankami. V Fukushimi je ameriška reprezentanca premagala trenutne evropske prvakinje z rezultatom 2-0- Varovanke trenerja Pizzolinija se bodo jutri pomerile z Avstralijo.