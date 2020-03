Svet športa dviga belo zastavo

Tudi svet športa se je začel, najbrž prepozno, spopadati s posledicami širjenja novega koronavirusa. V zadnjih urah se odpovedi športnih tekmovanj vrstijo kot za stavo. Potem ko so že prekinili najvišja italijanska košarkarska in nogometna prvenstva – usoda serie A je še toliko bolj vprašljiva, potem ko je Juventus potrdila okužbo s koronavirusom nogometaša Danieleja Ruganija. V noči na današnji dan so prekinili tudi severnoameriško poklicno ligo NBA, potem ko so potrdili, da je okužen francoski košarkar moštva Utah Jazz Rudy Gobert, pred nekaj minutami so sporočili prekinitev tudi košarkarske evrolige in vseh Fibinih tekmovanj, medtem ko je zaenkrat še potrjena nedeljska Velika Nagrada Avstralije v formuli 1, vprašati pa se je treba, ali bodo v kratkem odpovedali tudi to.

V Sloveniji organizacijski komite pokala Vitranc je danes na priporočilo Mednarodne smučarske zveze in po posvetu z Nacionalnim inštitutom za nacionalno zdravje odpovedal prihajajoči tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju za moške v Kranjski Gori. Vsa tekmovanja je že odpovedala tudi Košarkarska zveza Slovenije, marsikdo pa pričakuje odločitev nogometne krovne organizacije Uefa, potem ko so še včeraj odigrali tekmi lige prvakov. Pričakujemo lahko, da bodo v prihodnjih dneh odpovedali vsa tekmovanja, vprašljive so tudi poletne olimpijske igre v Tokiu.

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo zaradi širjenja novega koronavirusa prekinila tako ligo prvakov kot evropsko ligo, poročajo tuji mediji. Ni pa še jasno, kako in če sploh, se bosta tekmovanji nadaljevali. Uefa prekinitve tekmovanj še ni uradno potrdila, kot prvi pa je o tem poročal španski časnik Marca. Je pa Uefa sklicala sestanek vseh 55 članic ter predstavnike evropskih lig in sindikata nogometašev.