Ta mesec so izgubili 15 kilogramov

Za nami je že dobra polovica akcije Postani fit tudi ti, ki jo četrto leto zapored pripravljamo skupaj z mentorko, fitnes trenerko Gino Lazarević in Fitnesom Planet iz Sežane. Pravzaprav do konca manjkata še dobra dva meseca. V sežanskem fitnesu se vseh pet protagonistov trudi in poti: tudi ta mesec, ki je bil zaradi praznikov najbolj kritičen, so Katja Spetič, Darja Vitez, Laura Pečenik, Susanna Macuz in edini moški predstavnik Andrej Guštin shujšali. Pravzaprav nekateri so že začeli izoblikovati telo. »Andrej in Katja sta veliko napredovala. V prihodnjih dveh mesecih bosta onadva že gradila na mišicah. Medtem ko bomo z drugimi nadaljevali z bolj shujševalnimi treningi,« je dejala trenerka Gina Lazarević.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika.