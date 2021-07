Tadej Pogačar oblekel rumeno majico

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je z odličnim nastopom na današnji osmi etapi francoskega Toura, prvi v Alpah, prevzel vodstvo v skupnem seštevku in oblekel rumeno majico. Po samostojni vožnji v zadnjih 30 km se je otresel vseh tekmecev v boju za rumeno majico in v cilj prišel kot četrti. V 150,8 km dolgi etapi od Oyonnaxa do Le Grand Bornarda je bil hitrejši od dosedanjega prvouvrščenega nizozemskega kolesarja Van Der Poela, ki krepko zaostaja na skupni lestvici. Pogačar ima zdaj prednost vsaj 1:48 minute pred Belgijcem Woutom Van Aertom, ki je na drugem mestu.

Etapa je sicer pripadla ubežniku, Belgijcu Dylanu Teunsu. Tudi na današnji etapi je bilo kar pet kategoriziranih vzponov, pri čemer so bili zadnji trije vzponi prve kategorije.