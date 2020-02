Tadej Pogačar osvojil peto etapo dirke po Združenih arabskih emiratih

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je osvojil peto etapo dirke po Združenih arabskih emiratih. V skupnem seštevku je na drugem mestu in zaostaja za minuto in sedem sekund za Britancem Yatesom. V zadnjih dveh etapah ne bi smelo priti do večjih premikov.

Današnjo gorsko etapo na Jebel Hafeet je Tadej Pogačar dobil pred Kazahstancem Aleksejem Lucenkom in Britancem Adamom Yatesom.

V boju za etapno zmago je Pogačar napadel kar šestkrat, a se sprva ni mogel otresti Britanca Yatesa ter treh zasledovalcev Kazahstanca Alekseja Lucenka, Francoza Davida Gauduja in Rusa Ilnurja Zakarina. Dva kilometra pred koncem je močno napadel Yates, ki mu je sledil le Pogačar. Največ moči je v zadnjih metrih etape imel prav 21-letni slovenski kolesar s Klanca pri Komendi.