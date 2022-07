Tadej Pogačar osvojil težko gorsko etapo in povečal prednost

Tadej Pogačar je na dirki po Franciji danes osvojil težko gorsko etapo, ki se je zaključila na vrhu Super Planche des Belles in je potekala tudi po makadamskih cestah. Na vrhu ciljnega vzpona na Super Planche des Belles Filles je v tesnem dvoboju ugnal Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) in svojega rojaka Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki se je uvrstil na odlično tretje mesto. Za Pogačarja (UAE Team Emirates) je bila to 42. zmaga v karieri in osma na dirki po Franciji. Obenem je bila to druga zaporedna etapna zmaga, potem ko je vse najboljše ugnal že v četrtkovi najdaljši etapi 109. izdaje Toura.

V skupnem seštevku je Pogačar povišal prednost pred tekmeci, saj Vingegaard na drugem mestu zaostaja 35 sekund. Tretji je Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki si je nabral že 1:10 minute zaostanka. Roglič je napredoval na 13. mesto, za rojakom pa zaostaja 2:45 minute.

V soboto bo na sporedu osma etapa od Doleja do Lozane v Švici, s čimer bo 109. izdaja dirke po Franciji vstopila še v četrto državo po Danski, Belgiji in Franciji. Na 186,3 km dolgi trasi bodo morali kolesarji premagati štiri kategorizirane vzpone vključno z zadnjim, 4,8 km dolgim vzponom s povprečnim naklonom 4,6 odstotka.