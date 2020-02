Tadej Pogačar zmagal že tretjič

VALENCIA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) je skupni zmagovalec dirke po Valencii. Potem ko je dobil tako drugo kot četrto etapo, je v peti, današnji etapi od Paterne do Valencie,ki jo je dobil Nizozemec Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step), zadržal rumeno majico vodilnega in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah.

Skupno zmago si je 21-letni kolesar s Klanca pri Komendi pravzaprav privozil že dan prej z uspehom v kraljevski, četrti etapi s ciljem na Sierra de Bernii, kjer je ugnal Nizozemca Wouta Poelsa (Bahrain - McLaren) in Britanca Taa Geoghegana Harta (Ineos). Razumljivo je bil čudežni deček svetovnega kolesarstva po tretji zmagi v karieri na najvišji ravni (v letu2019 je dobil dirki po Algarveju in Kaliforniji) izjemno zadovoljen.

Zdaj ga konec meseca čaka Dirka po Združenih arabskih emiratih.