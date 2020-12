Nagrado kristalni Triglav, ki jo podeljujejo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter vse ključne institucije slovenskega turizma za krepitev prepoznavnosti Slovenije v Svetu, je letos prejel kolesarski as Tadej Pogačar. Podelili so jo na Dnevnih slovenskega turizma v spletni prireditvi. Pogačar si jo je prislužil zlasti z izjemnim nastopom na letošnji kolesarski dirki po Franciji, na kateri je prehitel slovenskega rojaka Primoža Rogliča, ki je omenjeno nagrado prejel lani.