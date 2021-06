Tamara Zidanšek v polfinalu Roland Garrosa

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije. V svojem prvem četrtfinalu Roland Garrosa doslej je po dveh urah in 29 minutah s 7:5, 4:6 in 8:6 premagala Španko Paulo Badosa. V polfinalu se bo pomerila z zmagovalko dvoboja med Kazahstanko Jeleno Ribakino in Rusinjo Anastazijo Pavljučenkovo.

23-letna Tamara Zidanšek je po Mimi Jaušovec in Katarini Srebotnik postala šele tretja Slovenka, ki se ji je uspelo prebiti v četrti krog enega od turnirjev za grand slam. Dlje od osmine finala pa je pred njo prišla le Mima Jaušovec, ki je leta 1977 kot edina Slovenka do zdaj osvojila grand slam in to prav na pariškem pesku.