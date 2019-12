Tek z burjo 2020 s številnimi novostmi

Preizkušnja za najbolj vzdržljive tekače, tekmovanje v neokrnjeni kraški naravi, športni izziv za profesionalce mednarodnega kova in amaterje, ki se teku ne odrečejo niti v hladnih zimskih dneh. To in še veliko več je vse bolj priljubljeni Tek z burjo, ki ga že peto leto zapored organizira tržaško športno društvo ASD SentieroUno. Peto izvedbo, ki bo med 4. in 6. januarjem 2020, so predstavili v četrtek na tiskovni konferenci v Trstu.

Tek z burjo postreže vsako leto s številnimi svežimi novostmi, ki niso namenjene le ljubiteljem teka v naravi in gorskega teka. Organizatorji se trudijo, da bi tek in športno aktivnost na odprtem v zimskih razmerah, približali čim večjemu številu ljudi. Zato so si poleg tekmovalnega programa (letos bo na sporedu pet različno dolgih in zahtevnih preizkušenj) zamislili tudi zimski festival burje ali Bora Fest – Outdoor Winter Festival, kot so ga poimenovali.