Tekači in kolesarji lahko prekoračijo občinsko mejo

Ali smemo jutri, 6. januarja, kljub »rdeče« obarvanemu dnevu, med športno aktivnostjo, torej med tekom ali kolesarjenjem, prekoračiti občinsko mejo? Da, lahko. Tako je vlada 28. decembra pojasnila na spletni strani vladnega športnega urada, kjer je utemeljila, da je med športno aktivnostjo – torej med tekom ali kolesarjenjem – dovoljeno prekoračenje občinskih meja, če je to v okviru športnega udejstvovanja, in če je končni cilj vselej lastna občina. Torej iz naše občine moramo startati in se vanjo tudi vrniti, med aktivnostjo pa lahko »obiščemo« tudi sosednje občine. Vseskozi pa velja varnostna dvometrska razdalja in prepoved zbiranja oseb. Vladni urad navaja med športne aktivnosti le tek in kolesarjenje, sprehod, posledično tudi krpljanje, pa sodi med motorične dejavnosti, ki so v »rdečih« dnevih dovoljene samo v bližini doma, sicer pa v okviru občinskih meja. Določilo je sicer v veljavi samo le do 6. januarja.