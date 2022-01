Tekme mladinskih ekip zamrznjene do 23. januarja

Državna odbojkarska zveza Fipav je danes objavila odločitve glede nadaljevanja letošnje športne sezone.

Na vsedržavni ravni bodo vsa mladinska prvenstva od U12 do U19 prekinjena za tri tedne, torej do vključno 23. januarja. Na prekinitev so vplivale naraščajoče okužbe, v tem času pa daje zveza možnost klubom, da se pripravijo na nove ukrepe. Tudi odbojkarska zveza bo v novih priporočilih, ki sicer še niso objavljena, uvedla obvezno okrepljeno potrdilo za vse igralce in igralke od 12. leta dalje pa tudi za vse spremljevalce ekipe (trenerje, spremljevalce, maserje, fizioterapevte ...).

Zveza pa potrjuje, da je dovoljeno nadaljevanje treningov, seveda samo za tiste z okrepljenim covidnim potrdilom.

O morebitnih ukrepih v deželnih ligah in članskih pokrajinskih ligah pa bo odločala vsaka deželna zveza posebej. Zveza za FJK še ni objavila odločitve.

V primeru nadaljevanja članskih lig bo v športnih dvoranah veljala 35 % zapoljenost, vsi gledalci, trenerji in spremeljevalci pa bodo morali nositi maske Fpp2.