Tekme v Doberdobu ne bo

Danes se je podaljšal seznam tekem, ki so jih v deželnih nogometnih amaterskih ligah preložili zaradi okužbe z novim koronavirusom. V četrtek je odpadla derbi tekma 2. amaterske lige med Sovodnjami in Bregom. Danes pa je deželna zveza preložila na kasnejši datum jutrišnjo tekmo 1. amaterske lige v Doberdobu med Mladostjo in Gradesejem. »Tekmo so preventivno preložili, ker je eden ode naših nogometašev pozitiven na novi koronavirus. Med tednom je zbolel in zdravnik mu je dal napotnico za odvzem brisa, ki je bil nato pozitiven. Tako v petek nismo trenirali, nemudoma smo poklicali predsednika deželne zveze Cancianija, s katerim smo se zmenili, da v nedeljo ne igramo. Zdaj čakamo na navodila zdravstvene ustanove Asugi. Verjetno bodo morali vsi nogometaši na odvzem brisa,« je dejal predsednik Mladosti Walter Candusso.