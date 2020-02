Tekmo v Miamiju si bo ogledalo 2000 slovenskih navijačev

Miami bo v prihodnjih dneh znova slovensko obarvan. V dvorani American Airlines se bosta srečala najboljša slovenska košarkarja, Goran Dragić in Luka Dončić oz. Miami Heat in Dallas. Čeprav so turistične agencije v zadnjih dneh zabeležile kar nekaj odpovedi zaradi koronavirusa, pričakujejo, da si bo tekmo ogledalo okrog 2000 slovenskih najvijačev, kar je približno enako število kot lani. V Sloveniji pa je bilo letos v primerjavi z lansko tekmo precej več ponudnikov potovanj. Ogled tekme in Floride je v svojo ponudbo vključila večina slovenskih turističnih agencij.

Ameriško himno bo zapel 27-letni Slovenec Alan Kirbiš iz Dobrovcev na Dravskem polju, sicer tenorist v glasbeni skupini Cantare, ki se je prijavil na razpis prek Facebooka. Posnetek je poslal predstavnikom kluba Miami Heat in je bil izbran.

Lanski dvoboj slovenskih košarkarskih zvezdnikov Gorana Dragića in Luke Dončića v severnoameriški košarkarski ligi NBA ni razočaral. Oba sta blestela, na koncu pa je Dragić z izjemno predstavo in trojnim dvojčkom popeljal Miami Heat do zmage s 105:99.