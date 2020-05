Telovadnice: kako jih bomo razkuževali?

TRST, GORICA – Vrnitev v telovadnice je še ovita v meglo. Priporočil še ni. Ni jih za »enostavno« vrnitev v športno dvorano, prav tako še ni priporočil za začetek odbojkarskih in košarkarskih treningov. Ravno odbojkarice in košarkarji so pri nas tisti, ki tako v Trstu kot Gorici v večini zasedajo športne dvorane.

»Zaenkrat priporočil ni,« potrjuje tudi dr. Isabella Abbona, vodja službe za razkuževanje in dezinsekcijo Zdravstveno-univerzitetnega podjetja za Tržaško in Goriško (ASUGI). »Objavili so tista za odprtje kopališč, že dobro znana so priporočila za čiščenje in razkuževanje supermarketov, za telovadnice pa jih še ni. Predvidevam, da bodo pravila podobna vsem ostalim. Treba bo čistiti in razkuževati opremo in vse, kar se lahko uporabniki dotikajo, po vsaki uporabi telovadnice, kako in kolikokrat pa je odvisno od športne panoge in od števila uporabnikov,« razlaga Abbona, ki bo jutri tudi predavala na spletnem seminarju ZSŠDI ravno na to temo (prijava je možna do 16. ure na spletni strani združenja). »Sicer pa lahko to izvaja kdorkoli od uporabnikov,« je odgovorila na vprašanje, ali se bodo morala športna društva za to posluževati podjetij, ki to opravljajo.

Čiščenje in razkuževanje v lastni režiji je seveda najcenejša izbira. Dvakrat mesečno razkuževanje telovadnice – tako kot karantena, naj bi tudi rok čiščenja in razkuževanja bil na dva tedna – pa stane okrog 500 evrov, kar za amaterska društva, če bodo morala sama plačevati te dodatne stroške, seveda niso mačje solze. Že res, da obljubljajo finančno pomoč, a kdo ve, če je bo dovolj res za vse? Bi pa dokazilo, da je vsa potrebna razkuževanja opravilo specializirano podjetje, v primeru okužbe odgovornim prišlo še kako prav, saj bi jih najbrž zaščitilo pred morebitnimi tožbami.