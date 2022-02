Teniški Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil dolgoletno odbornico in tajnico teniške sekcije gropajsko-padriške Gaje, Mara Plesničar, obetavno teniška igralka Romino Cossutta ter kondicijskega trenerja Mateja Skerka. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometaše Krasa, Primorca in Sistiane Sesljana, ki pa nedeljskih tekem elitne lige niso odigrali zaradi goste megle v Repnu in na proseški Rouni. Sodelavec Martin Poljšak je obiskal pesnika in pisatelja ter nekdanjega odbojkarja Borisa Pangerca, ki se zdaj ukvarja tudi z oljkarstvom. Dolinski kulturnik je gostom v studiu postavil še vprašanje s terena.

