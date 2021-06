Težavam uspešno kljubovali, pogled že usmerjen naprej

V dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici je danes zjutraj potekal jubilejni 50. redni občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Letošnji občni zbor je bil volilnega značaja, včlanjena društva so izvolila novi izvršni odbor (na predsedniškem mestu ostaja Ivan Peterlin) nadzorni odbor in razsodišče. Podelili so tudi priznanja zaslužnim posameznikom in društvom, ki slavijo okrogle obletnice. Priznanje za življenjsko delo sta prejela velikana slovenskega športa v Italiji Aldo Rupel in Branko Lakovič, prejemnika nagrade za zvestobo slovenskemu športu pa sta bila Goran Kerpan in Ambrož Peterlin. Med društvi pa so priznanje prejela AŠZ Olympia za 60-obletnico obstoja, AŠZ Soča za 40-obletnico, AŠD Sokol za 55-lenico, AŠZ Sloga za 50-letnico in KK Bor za 55-letnico slovenske organizirane košarke v Trstu.

Častni gost letošnjega občnega zbora ZSŠDI je bil neoporečna ikona slovenskega športa, kot ga je imenoval predsednik Peterlin, dvakratni olimpijski prvak v športni gimnastiki Miro Cerar. Ob njem je sedela predsednica Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije Sonja Poljšak, ki je predsedniku Peterlinu v imenu OKS darovala Cerarjev srebrnik. Med uglednimi gosti letošnjega občnega zbora pa so bili še senatorka Tatjana Rojc, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni delegat CONI Jure Kufersin in predsednik ZKB Trst-Gorica Adriano Kovačič.

V predsedniškem poročilu se je predsednik ZSŠDI Peterlin dotaknil predvsem številnih svetlih točk in uspešno uresničenih projektov v zadnjem letu, ki ga je sicer močno zaznamovala koronavirusna pandemija. V prvi vrsti je omenil solidarnostni športni sklad Skupaj zmoremo, v katerega se je v le nekaj mesecih steklo 35 tisoč evrov. Omenil je vse pobude, predvsem izobraževalnega značaja, ki so potekale v zadnjem letu in ki so požele velik uspeh. Prav tako je pohvalil športna društva, ki so v tem težkem trenutku znala kljubovati številnim težavam, ki jih je postavil koronavirus. Seveda pa je Peterlin usmeril pogled tudi v prihodnost, ki je po predsednikovem mnenju svetla in polna novih izzivov. Omenil je seveda tudi številne uspeh slovenskih športnikov, v prvi vrsti prav zadnjega, in sicer uvrstitev Krasovega namiznoteniškega igralca Mattea Parenzana na letošnje paraolimpijske igre v Tokiu.

V ZSŠDI letos ni bilo sprejeto nobeno novo društvo. Izvršni odbor je v zadnjem obdobju prejel tri kandidature, zaradi omejene športne aktivnosti v zadnjem letu pa ni mogel preveriti vseh postavk za včlanitev v športno krovno zvezo. Pri ZSŠDI pa so se zavzeli, da bo novi izvršni odbor delovanje treh društev, ki so zaprosile za članstvo, budno spremljal, tako da bo včlanitev lahko potrdil na občnem zboru leta prihodnje leto.

Izidi volitev 50. rednega občnega zbora ZSŠDI:

Predsednik: Ivan Peterlin (potrjen).

Sestava novega izvršnega odbora: Mario Adamič, Veronika Don, Jan Gregori, Loredana Marusic, Maja Peterin, Sonia Sirk, Andrej Vogric in Peter Žerjal.

Sestava nadzornega obora: Marjan Černic, Samo Kokorovec in Pavel Vidoni, Nadia Kralj in Edi Sosic pa sta namestnika.

Sestava razsodišča: Boris Bogatec, Jure Kufersin in Mitja Primosig, Igor Kocijančič in Claudio Starc pa sta namestnika.