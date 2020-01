»Težje biti trener kot igralec«

Mauro German Camoranesi, novopečeni glavni trener sežanskega prvoligaša Tabor Cherrybox 24, je danes prvič stopil tudi pred televizijsko kamero. V ekskluzivnem intervjuju za Golico TV, ki bo odslej tudi nov medijski pokrovitelj kluba, je poudaril, da se prihoda v Sežano zelo veseli. »To je priložnost, da speljemo lepo skupno zgodbo. Stike smo navezali pred časom, potem ko sem prejel ponudbo Giovannija Gallija in celotne njegove ekipe, ki me je povezal s predsednikom sežanskega kluba.«

Stike sta klub in Camoranesi vzpostavila že prej, dogovor o tem, da bo prevzel mesto glavnega trenerja pa se je zgodil zelo hitro. Tako nam je potrdil tudi športni direktor NK Tabor Sežana Davor Škerjanc.

Za Camoraneseja bo to prva trenerska izkušnja v Evropi. Kot trener je 43-letnik deloval v Argentini in Mehiki, nazadnje leta 2017. »Ponudbo sem sprejel iz več razlogov. Nenazadnje je to A-liga v Evropi, in bo to zame prva izkušnja na tej ravni. Zelo dobrodošel je tudi občutek, da si zaželjen s strani predsednika ekipe,« je še povedal v intervjuju, v katerem je tudi potrdil, da je delo trenerja zahtevnejše kot biti igralec.

Ekipo bo prvič vodil 13. januarja, prva tekma pa ga čaka šele 22. februarja.