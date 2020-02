Poljski smučarski skakalec Piotr Žyla (418,5 točke) je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v poletih to zimo v Bad Mitterndorfu. Na letalnici na Kulmu se je med Slovenci odlično znašel Timi Zajc, četrti po prvi seriji, ki je za zmagovalcem zaostal le za 0,3 točke. Tretji je bil vodilni v svetovnem pokalu Avstrijec Stefan Kraft (414,6).V igri desetink je imel tokrat Žyla več sreče kot Zajc in je po skoraj sedmih letih s prednostjo treh desetink točke prišel do svoje druge zmage v karieri. Zajc pa je poletel do svojih drugih stopničk to zimo, skupno pa četrtič v karieri.