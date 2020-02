Tokio 2020 s skupnimi čustvi

V Tokiu so organizatorji danes predstavili geslo letošnjih olimpijskih iger Tokio 2020, »United by Emotion« (čutimo skupaj). Šlo naj bi za sporočilo iger in olimpizma, menijo organizatorji ter zamisli, ki bi jih radi v Tokiu prenesli v svet s svojimi igrami.

Geslo iger v zadnjih izvedbah pomeni tudi prepoznaven del olimpijskega ozadja, saj napisi z izbranimi besedami krasijo olimpijsko mesto in prizorišča, veliko pa jih uporabljajo tudi mediji. Z geslom bodo v Tokiu okrasili največjo stolpnico v mestu, več kot 600 metrov visoki televizijski stolp Sukaitsuri.

Obiskovalci olimpijskih iger, ki se bodo srečali na prizorišču, bodo lahko ugotovili, da je veliko več stvari, ki jih združujejo, kot tistih, ki jih ločujejo, so izbiro slogana pojasnili v organizacijskem odboru iger.