Tokrat nogometni Športel

Gostje današnje športne oddaje Športel po TV Koper Capodistria so bili predstavniki nogometnih klubov Kras Repen in Sistiana Sesljan, ki igrata pomembno vlogo v skupini B promocijske lige. Vižoveljska ekipa je celo trenutno na prvem mestu na lestvici. Sistiano Sesljan sta predstavljala kapetan Alen Carli in športni vodja Kristjan Pacor. Kras Repen pa trener Andrej Pahor in napadalec Dalibor Volaš. V rubriki v 60-sekundah so tokrat predstavili mladega konjenika Patricka Kosmača.

