Trenirajo in hujšajo na daljavo

Za nami je poldrugi mesec naše akcije Postani fit tudi ti 5.0. Irena Semi, Lučka Falletig, Mirja Pirnat in edini moški udeleženec Kristjan Canziani ne trenirajo več v sežanskem Fitnes Planetu, ki je zaradi koronaukrepov zaprt, ampak vadijo na daljavo kar na svojih domovih. Nabrežinka Irena Semi je zelo navdušena: »Treniramo dobro, čeprav smo doma. Res je, da je lažje v fitnesu. Ampak po drugi strani je to manj zamudno in vzamem manj časa družini. S svojo formo sem že precej zadovoljna, saj sem shujšala in že se počutim bolj fit. Seveda je akcija še dolga in morda ne bo tako lahko, kot je bil prvi mesec. Ta teden smo začeli z novim načinom prehranjevanja. Sama sem bila v glavnem vajena jesti ogljikove hidrate. Zdaj pa je moja prehrana več uravnotežena. Počutim se bolje in imam več energije,« je dejala Irena.Podobnega mnenja je bil tudi Kristjan Canziani, Trebenc, ki stanuje v vasi Lokev. »Raje bi videl, da bi trenirali v fitnesu, a tudi doma ni slabo. V enem mesecu sem že shujšal nekaj kilogramov in upam, da bom še naprej.«Mirja Pirnat pogreša človeški stik: »V fitnesu se pogovarjaš in si izmenjaš mnenja z drugimi. Doma je bolj ... žalostno (se zasmeje). Preko videopovezave ni lahko, saj ti trener lahko pomaga le delno. Težko te popravi in te usmerja v pravi gib. Kar se tiče prehrane ni nobenih težav,« pravi Pirnatova.Lučka Falletig je najstarejša udeleženka naše akcije. A zelo mladostna. »Januarja bom dopolnila 72 let. Kljub temu sem zelo motivirana in po enem mesecu se že pozna, da sem izboljšala svojo formo. Prijateljice mi pravijo, da sem v zelo dobri formi. Na domu ni lahko trenirati, raje bi videla, da bi vadili v fitnesu, a to je zdaj nemogoče. In verjetno še dolgo ne bo. Kar se tiče prehrane nimam nobenih težav. Dejansko jih nisem imela niti pred tem. Kljub trem treningom tedensko se še naprej posvečam tudi nordijski hoji. Pravzaprav sem tudi tam izboljšala rezultate.

