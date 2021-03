Tretjo amatersko ligo bi izbrisali

V torek zvečer so se v Palmanovi sestali s predsednikom deželne nogometne zveze Ermesom Cancianijem še predstavniki klubov 3. amaterske lige. Če ostali (elitna, promocijska, 1. in 2. AL) čakajo na petkovo odločitev državne nogometne zveze v Rimu, je za 3. AL jasno: najnižje jakostno prvenstvo se ne bo nadaljevalo. V 3. AL je sezone predčasno konec, saj ni pogojev, da bi nadaljevali. Kot kaže, naj bi v prihodnji sezoni prišlo do reforme in bi tretjo amatersko ligo »zbrisali«, klube pa vključili v širšo 2. amatersko ligo.