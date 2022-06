Tržaški nogometni klub Triestina je po smrti predsednika Maria Biasina tvegal nov stečaj. Nogometno moštvo naj bi odkupilo italijansko podjetje, ki je plačalo milijon in 266 tisoč evrov, tako da je izplačalo plače zadnjih mesecev in plačalo vpisnino za prihodnje leto. Tako bo tržaška ekipa lahko ponovno nastopala v C ligi. Katero je to podjetje, še ni znano.