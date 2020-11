Trije načrti za elitno ligo

»Sezono v deželni nogometni elitni ligi bi lahko rešili s pomočjo treh različnih opcij«. Tako razmišlja predsednik deželne nogometne zveze FIGC LND Ermes Canciani, ki je sinoči v Palmanovi sklical sestanek s predstavniki klubov, ki nastopajo v elitni ligi. V najvišji deželni ligi, ki letos šteje kar dvajset ekip (od predstavnikov slovenskih društev nastopata Sistiana Sesljan in Primorec 1966), so doslej odigrali šest krogov. Do konca prvega dela bi morali igrati še trinajst tekem. Veliko moštev mora nadoknaditi še zaostala srečanja. Prava »mission impossible«.Predsednik Canciani je predstavil načrt, ki so ga po dvourni seji podprli predstavniki šestnajstih klubov (med temi tudi Sistiana Sesljan). Štirje, med katerimi je bil tudi Primorec 1966 (ter Lumignacco, Pro Fagagna in Pro Gorizia), pa so načrt zavrnili. Plan B predvideva igranje le prvega dela sezone in nato naj bi o napredovanju v višjo ligo odločal play-off oziroma o izpadu play-out. »Pravzaprav bi v D-ligo matematično napredovala prvouvrščena ekipa, če bi ta imela štiri ali več točk prednosti. Zadnja na lestvici bi matematično izpadla v promocijsko ligo. V play-outu bi se borilo osem ekip. Prav toliko bi jih bilo v play-offu. Za tri ekipe, ki bi se uvrstile na sredino lestvice, pa bi bilo sezone konec po zaključku prvega dela prvenstva,« nam je razkril Canciani, ki je še dodal, da so na sinočnji seji govorili še o drugih dveh opcijah. Štirje klubi, ki niso podprli predsednikovega načrta, so predlagali, da bi »črtali« vse dosedanje tekme, ki so jih doslej igrali, in sezono začeli od začetka z razdelitvijo elitne lige v dve skupini po deset ekip. Sledil bi play-off in play-out. Tretjo opcijo (igrali bi na izpad: prva proti zadnji in tako dalje) je predlagal predstavnik tržaškega San Luigija, ki je obenem podprl Cancianijev prvotni načrt. Sistiano Sesljan je v Palmanovi zastopal predsednik Andrea Disnan, Primorec 1966 pa športni vodja Enzo Esposito. »Vse tri načrte bomo predstavili na srečanju z vodstvom državne zveze LND, ki bo odločala o nadaljevanju sezone. Zadnjo besedo bodo vsekakor imeli v Rimu, od koder je že prišla novica, da drugo leto ne bo državnega play-offa za napredovanje v D-ligo,« je dodal Canciani, ki precej realistično napoveduje, da se bo po njegovem letošnja sezona nadaljevala šele februarja ali marca. Kaj pa ostala prvenstva? »Nismo pozabili nanje. Najprej bomo skušali rešiti elitno, saj bo morala ena ekipa napredovati v državno D-ligo. Po podobnem ključu pa bomo skušali rešiti še vse druge lige,« je zaključil Canciani.