Trije Slovenci med najboljših pet

Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič še naprej zasedata vrh lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Med peterico najboljših pa se je prvič v karieri prebil v zadnjem času zelo uspešni Matej Mohorič, ki je pridobil tri mesta v primerjavi s prejšnjim tednom. Pogačar, ki se na ceste po Milano - Sanremu vrača v sredo na belgijski klasiki Dwars door Vlanderen, ima na vrhu 5751 točk, sledi mu Roglič s 4152. Dvaintridesetletni Kisovčan bo naslednjič dirkal prihodnji teden na dirki po Baskiji (4. - 9. april), kjer bo branil lansko zmago.

Mohorič pa je z 2663 točkami zdaj peti, pred njim sta Belgijec Wout Van Aert na tretjem mestu s 3776 točkami ter svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe na četrtem z 2860 točkami.

Sedemindvajsetletni Mohorič je 19. marca slavil na prestižni dirki Milano - Sanremo, s čimer se je prebil med osem najboljših, v preteklem tednu pa je zabeležil četrto mesto na belgijskih klasikah E3 ter deveto na Gent - Wevelgem, ki spadata v svetovno serijo kolesarstva. Slovenija ima prvič v zgodovini med najboljšimi petimi na lestvici Ucija tri kolesarje.

Mohoriča v sredo ne bo na startu naslednje belgijske klasike, bo pa ob Pogačarju in Luki Mezgecu dirkal na drugem spomeniku sezone, na dirki po Flandriji v nedeljo, 3. aprila.

Od ostalih Slovencev med 500 najboljšimi kolesarji so še Jan Polanc na 129., Jan Tratnik na 219., Luka Mezgec na 351. ter Matevž Govekar na 410.mestu.

Po seštevku najboljših osmih kolesarjev iz vsake države je Slovenija ostala na drugem mestu, a se še nekoliko približala Belgiji. Razlika zdaj znaša le še 265 točk. Tretja je spet Francija, ki je prehitela Italijo. Za Slovenijo zaostaja slabih 1700 točk.

Med ženskami na vrhu ni prišlo do sprememb, še naprej prepričljivo vodi Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki ima skoraj 2000 točk naskoka pred zasledovalkami. Najboljša Slovenka Eugenia Bujak je izgubila eno mesto in je 51. Med 200 najboljšimi kolesarkami so še Urška Pintar (118.), Špela Kern (141.) in Urška Žigart (200.).