Trst drugi v Italiji, Gorica zadnja v deželi

Športno najbolj razvito mesto na Apeninskem polotoku je po najnovejši raziskavi, v kateri so zaobjeli 107 italijanskih pokrajin, spet Trento, Trst pa je drugi po primatu v letih 2017 in 2018. Na tretjem mestu je Macerata, Videm je 21., Pordenone 30., Gorica pa je zdrknila za sedem mest, letos je na 47. mestu.

Študijo je za dnevnik Il Sole 24 ore pripravil inštitut Clas PTS, sloni pa na skoraj stotih kriterijih. Trst je kljub skupnemu drugemu mestu tisto mesto, ki ima v različnih kategorijah največ posamičnih zmag.

V letu 2018 je imel največ registriranih športnikov, tržaška pokrajina je bila najboljša v plavanju in v drugih vodnih športih (druga je Gorica), med vsemi 107 pokrajinami je v Trstu najbolje razvit ženski šport, mesto v zalivu pa ima tudi največ klubov z več kot stoletno tradicijo. Med najboljšimi je bil Trst tudi v košarki (drugi), tretji je bil na posebni lestvici, ki je upoštevala raznolikost športnih panog v mestu in športne dogodke, drugi je v »atletiki« (upoštevajo rezultate in število registriranih športnikov), na drugem mestu je tudi po številu trenerjev in odbornikov. Raziskava pa kaže, da je Trst v nezavidljivem položaju v amaterskem nogometu (D-liga in elitna, 76. mesto), v moto športih (88. mesto) in še posebej v odbojki (80. mesto). Če vemo, da ima 10-odstotni vpliv na končno točkovanje profesionalni nogomet, kar šest odstotkov pa odbojka, je na dlani, zakaj je Trst letos izgubil prvo mesto.

Gorica je tudi letos zadnja po športni razvitosti v naši deželi. Sicer je na visokem 4. mestu po številu trenerjev in odbornikov, 12. po številu včlanjenih športnikov. V primerjavi s Trstom je na Goriškem bolj razvit amaterski nogomet (45. mesto, Trst je 76.), odbojka (77.), kolesarstvo (24.), tenis (26.), športni na odprtem (17., Trst šele 57.), na Goriškem so društva bolj kapilarno razširjena po ozemlju kot v Trstu, bolje je razvit paraolimpijski šport (6., Trst je 10.), daleč najslabši rezultat pa je Gorica dosegla pri razvoju ženskega športa, saj zaseda šele 83. mesto.