Trst valilnica vrhunskih olimpijskih športnikov

Trst, Livorno in Gorica. To so tri mesta, od koder je od leta 2000 do danes prišlo največ športnikov, ki so se udeležili olimpijskih iger. Z zanimivim podatkom je danes postregel dnevnik Il Sole 24 ore, ki je objavil poročilo obsežne študije statistične družbe PtsClas. Raziskovalci so pod drobnogled vzeli šest olimpijskih iger od leta 2000 do danes. Pri raziskovanju so se opirali na podatke o pokrajinah, v katerih so se rodili športniki, ki so se udeležili OI, ter pokrajino, v kateri se nahaja društvo, v katerega so se atleti prvič včlanili. Podatki so tako kaj kmalu pokazali, da so majhne pokrajine prave valilnice atletov. Med njimi kraljuje Trst. Mesto ob zalivu je z največjim številom olimpijskih športnikov (10) postreglo ob priliki olimpijskih iger v Sydneyju leta 2000. Letos bo v deželo vzhajajočega sonca odpotoval tržačan Stefano Tonut, član italijanske košarkarske reprezentance.

Iz raziskave je še razvidno, da je letošnja italijanska udeležba na olimpijskih igrah v Tokiju rekordna. Na Japonsko bo odpotovalo kar 384 atletov. Najmanj Italijanov se je udeležilo olimpijskih iger v Londonu leta 2012 (281). Največji delež atletov bo v deželo samurajev odpotoval iz Rima (50), prestolnici sledita Neapelj in Turin (vsak 15 atletov).