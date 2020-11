Tekmo med Umano Reyer iz Benetk in tržaškim Allianzom, ki bi jo jutri morali odigrati v Benetkah, so preložili, je sporočila košarkarska zveza. Pri Umani je namreč devet članov ekipe pozitivnih na novi koronavirus. Pred tem je tudi tržaški klub sporočil, da so v ekipi potrdili primer okužbe.