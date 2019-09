Tržaški košarkarji drevi na gostovanju v Kopru

Košarkarji Pallacanestro Trieste bodo drevi odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom letošnjega prvenstva A-lige. Ob 20. uri se bodo v Areni Bonifika pomerili proti aktualnim slovenskim državnim prvakom, košarkarjem Koper Primorske. Moštvo trenerja Jurice Golemaca, ki je v lanski sezoni doseglo tudi napredovanje v prvo ligo ABA, je v torek slavilo zmago v slovenskem superpokalu. Koprski tigri so v Podčetrtku z izidom 106:74 gladko nadigrali Hopse iz Polzele. Pred začetkom sezone dobro kaže tudi tržaškim košarkarjem, ki so v prvi polovici tega meseca osvojili turnirja v Vicenzi in Parmi, pred domačimi navijači pa so premagali ruskega prvoligaša Lokomotiv Kuban. Prenovljena Dalmassonova ekipa se bo v četrtek v prvem krogu A-lige v gosteh pomerila proti beneškemu Reyerju.

Cena vstopnic za drevišnjo tekmo znaša 5 evrov, blagajne koprske športne dvorane pa bodo odprte od 17. ure dalje.