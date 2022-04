Tudi Dončić junija v Trstu?

Kaj imajo skupnega Luka Dončić, Jadran in Trst? Za zdaj obstaja seveda le povezava med Jadranom in Trstom (svoje največje uspehe je združena slovenska košarkarska ekipa dosegla ravno v stari tržaški športni palači na Čarboli), slovenski košarkarski zvezdnik pa bi lahko kmalu sklenil krog. Kot vse kaže, bo namreč v začetku poletja v dvorani Allianz Dome na sporedu prestižna pripravljalna tekma med Italijo in Slovenijo. V ta veliki projekt je v prvi vrsti vpet ravno Jadran, ki je ob pomoči ZSŠDI vezni člen med Italijansko košarkarsko zvezo FIP in Slovensko košarkarsko zvezo KZS. Če se bo vse izteklo po načrtih, se bosta reprezentanci pomerili v soboto, 25. junija, na igrišče pa bo po vsej verjetnosti stopil tudi Dončić.

Jadranov menedžer Boris Vitez nam je včeraj potrdil novico, čeprav je takoj opozoril, da uradnega še ni ničesar. Sam se s tem projektom ukvarja že nekaj mesecev. Tovrstni športni dogodki namreč zahtevajo veliko usklajevanja, v prvi vrsti med obema zvezama, pa tudi z lokalnimi oblastmi in agencijami, ki skrbijo za reprezentančne dogodke. Tu so še tekmovalni koledarji klubskih tekmovanj: morebitna sedma tekma finala lige NBA (Dončićev Dallas se bo najbrž letos težko prebil do konca, čeprav je Slovenec že večkrat dokazal, česa je sposoben) je na vrsti 19. junija, morebitna sedma tekma finala italijanske A-lige pa ravno 25. junija (to bi najbrž oklestilo »azzurre«). Sledil bo tretji cikel kvalifikacij za SP 2023: 30. junija Slovenija – Hrvaška, 3. julija Švedska – Slovenija, medtem ko bo Italija igrala 4. julija na Nizozemskem (tekmo Italija – Rusija, ki bi morala biti 1. julija, so že odpovedali). Reprezentanci naj bi se na kvalifikacijske tekme sočasno pripravljali v Trstu (to sicer v obeh taborih še usklajujejo), višek priprav pa bi bila ravno prijateljska tekma v dvorani Allianz Dome.