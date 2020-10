Tudi igralci iz Slovenije, ki trenirajo v Italiji, se lahko vračajo po 21. uri

V zvezi s prehajanjem meje v času, ko v Sloveniji velja odlok o začasni delni omejitvi gibanja, smo danes dobili še dodatna pojasnila iz vladnega klicnega centra v povezavi s slovenskimi trenerji in igralci, ki trenirajo oziroma igrajo v amaterskih ligah pri nas. Na vprašanje Primorskega dnevnika, ali smejo v Italijo na treninge trenerji in igralci, ki živijo v Sloveniji, je bil odgovor znova pritrdilen, a v nasprotju s prvim, ki smo ga dobili v torek, bolj jasen. Za tiste, ki živijo v obalno-kraški regiji, ki je trenutno še oranžna, je prehod možen brez omejitev, so povedali v Ljubljani, trenerji in igralci, ki živijo v goriški regiji, ki je »rdeča«, pa lahko prav tako pridejo v Italijo in torej zapustijo regijo, oboji se s treninga lahko tudi vrnejo tudi po 21. uri, ko v Sloveniji velja začasna omejitev gibanja. V nasprotju s torkovim odgovorom vladnega klicnega centra, so nam torej danes potrdili, da tudi igralci lahko s potrdilom o tem, da so registrirani tekmovalci v Italiji, nadaljujejo dejavnosti v Italiji.

