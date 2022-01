Tudi odbojkarska prvenstva prekinjena do 6. februarja

Državna odbojkarska zveza Fipav je po poglobljeni analizi odločila, da bo z izjemo prvenstev moške in ženske A-lige prekinila vsa ostala tekmovanja, torej vsa državna prvenstva B-lige, deželno C- in D-ligo, prvenstva divizij in vsa prvenstva mladinskih starostnih skupin do vključno 6. februarja. Tudi ekipe slovenskih klubov naj bi se torej na igrišča vrnila šele v tednu med 7. in 13. februarjem, če ne bo dodatnih novih preložitev. V Rimu niso hoteli tvegati s prezgodnjim nadaljevanjem prvenstev, saj nimajo zagotovil, da bi se prvenstva od 24. januarja res lahko redno odvijala. Skrbi jih, da bi se preložitve spet kopičile, kar bi dodatno otežilo nadaljevanje. V uradnem sporočilu zveze nadalje piše, da vse ekipe lahko nadaljujejo s treningi.