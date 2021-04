Tudi pokrajinska prvenstva se bodo nadaljevala 6. aprila

Mladinska ženska prvenstva se bodo v Trstu in Gorici po tritedenski prekinitvi znova nadaljevala 6. aprila. Tako se je odločil medpokrajinski odbor Fipav za Trst in Gorico.

Podobno kot velja za deželna prvnestva, ki se bodo prav tako začela 6. aprila, sodijo tudi mladinska v »državni interes«, zato se lahko nadaljujejo, tudi če bo dežela še naprej rdeče obarvana. Dekleta under 15, under 17 in under 19 bodo se torej 6. aprila vračajo na igrišče. Prav tako se bodo začela tudi ženska prvenstva under 13.