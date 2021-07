Tudi ŠD Sovodnje za repasaž

Kot je že napovedal predsednik NK Kras Repen Goran Kocman in smo že napisali, je repensko društvo že oddalo prošnjo za repasaž v nogometno elitno ligo. V zadnjem komunikeju deželne nogometne zveze FIGC LND je spisek klubov, ki je bi si v novi sezoni želeli nastopati v višji ligi. Rok za oddajo prošenj je zapadel 9. julija. V promocijski ligi so prošnje oddali še Sanvitese, Sacilese in Zaule Rabuiese. Kras naj bi bil na tej posebni lestvici v »pole position«, saj izpolnjuje vse zahtevane rekvizite.

Zadnji dan so prošnjo oddali tudi pri ŠD Sovodnje, kot nam je potrdil predsednik Ladi Tomsic. »Sovodenj še ni na spisku, zveza pa jo je sprejela,« je dodal. Sovodnje so v lanski sezoni igrale v 2. AL, ki bo letos, po ukinitvi 3. AL, postala najnižja deželna liga.