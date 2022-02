TV Slovenija veselo presenečenje

Včeraj končno nisem imel kaj komentirati. Bil je dan ženskega superveleslaloma, ko bi se morale veseliti »azzurre«, a na vrh zmagovalnega odra je stopila Lara Gut, ena boljših smučark vseh časov. Slovenski skakalci so se »normalno« uvrstili na današnjo tekmo, drugih tako ali tako ni bilo. Emotivno sem bil torej zelo miren, ko sem gledal najprej moško tekmo na 15 km v smučarskem teku, ki pa je bila precej dolgočasna, saj je bil končni red prvi Niskanen, drugi Boljšunov in tretji Klaebo zelo lahko predvidljiv in dvomim, da so angleški zbiralci stav sploh imeli ta dogodek predviden za njihov posel. Potem je bil še ženski sprint v biatlonu in tudi tu, prva Roeiseland, druga Elvira Oeberg in tretja Wierer (ki se ji končno odprlo pri streljanju, in ko se ji to zgodi, se prelevi v legendarno Calamity Jane), se je vse končalo v okviru pričakovanj. In to je bilo to. Vsaj zame. Pravijo sicer, da je bila poslastica dneva tekmovanje deskarjev v žlebu, t.i. half pipe, kjer je legenda tega športa, Američan Shaun White, ob koncu kariere zasedel le četrto mesto v tekmi, ki jo je osvojil neki Japonec.

Napisal sem že, da me te tekme cirkuškega pridiha kaj malo pritegujejo. Razumem (racionalno in vsekakor ne emotivno), da morajo igre slediti duhu časa, ki predvideva vedno bolj adrenalinske športe, tiste, ki navdušujejo mlade generacije, ali mene, kot starega zaljubljenca v tradicionalne vrednote športa, »count me out«, kot bi temu rekli Angleži. Od vseh teh novosti, ki so jih uvedli v zadnjih 30 letih, edina, ki ji sledim, so akrobatski skoki, tako s smučmi kot z desko, ki so zelo podobni skokom v vodo, torej spadajo v okvir športa, kot ga pojmujem jaz: točna pravila, napoved skoka s svojo težavnostjo in torej koeficientom, sojenje odskoka, izvedbe v zraku in pristanka. Na koncu, če ni sodniške kuhinje (tveganje, ki ga je treba sprejeti pri vseh športih s sodniškimi ocenami), zmaga res najboljši. Half pipe je zame veliko manj zanimiv: ljudje se spuščajo po kanalu, odletijo pri robu v zrak, naredijo nekaj skokov malo nazaj, malo naprej, pri tem se vrtijo in potem, ko zmanjka kanala, je konec. Jasno mi je, da je za tiste, ki s tem aktivno ukvarjajo, tekma lahko izredno zanimiva, saj razumejo, kaj se dogaja ob vsakem letenju v zrak, za nas normalne gledalce pa mislim, da je enostavno neprebavljiva. Še najbolj nerazumljive so mi grbine, kjer se spuščajo s smučmi po strmini z umetnimi grbinami (kje pa so take grbine v naravi?), zato, da ne padejo, morajo stalno zmigovati z zadnjico levo in desno (oprostite, ali meni se to početje zdi zelo smešno), nenadoma nekajkrat skočijo z zrak, uprizorijo akrobacijo in potem pridejo do konca. In to je to. In potem? V čem je »štos«?

Ostane mi torej precej prostora, ki ga lahko posvetim komentiranju tistega, za kar se čutim, kot športni komentator s petdesetletnim stažem, še najbolj podkovanega, to je ocena televizijskih prenosov in kako razne televizijske hiše, ki jih lahko gledam, sledijo dogodkom. Na splošno je tehnična raven prenosov zelo visoka, kljub nekaterim občasnim spodrsljajem, ki pa jih prištevam preveliki obilici grafike in računalniških pripomočkov, ki so ustvarjalcem prenosov na voljo. Zaenkrat se zdi, da hočejo več od tistega, kar v resnici zmorejo. Prej ali slej pa bodo tudi temu kos. V tem primeru se res ne bojim napredka tehnologije. Povsem drugače pa je, kaj televizijske hiše s to ogromno kopico slik in podatkov počenjajo. Italijanska državna televizija je prav s Pekingom dosegla nove nezaslišane in vedno bolj globoke padce v kvaliteti svoje ponudbe. Pustimo ob strani kvaliteto komentiranja, ki sega od dobrega (Bizzotto in delno Bragagna na primer – brez bocenske redakcije bi sploh ne imeli komentatorjev za zimske športe) do popolnoma amaterskega in naravnost nekompetentnega v slučaju športov, ki jih Rai običajno ne prenaša. Pravi problem je v koncepciji programa samega. Hočejo v glavnem slediti vsem italijanskim športnikom, ali toliko jih je, da enostavno blodijo od prizorišča na prizorišče in na koncu ostaneš totalen zajec na bobnu in sploh ne veš, kaj se je zgodilo. Nasprotno Eurosport deluje veliko bolj logično in profesionalno, zelo veselo presenečenje pa je TV Slovenija (predvsem še, če jo primerjam z RAI-jem). Zelo dobro so ulovili ravnotežje med prenosi v živo, posnetki in študijskim programom, tako, da vedno veš, kaj te čaka, in to ob pravem času. Ob vsem tem pa imajo takoj po večernem dnevniku polurno študijsko oddajo, ki jo zelo dobro, tekoče in na visoki strokovni ravni vodi Saša Jerković. Res je lepo in večkrat poučno slediti tej oddaji, saj so prispevki, tako iz Slovenije kot iz Kitajske, zelo zanimivi. Res lepa osvežitev in z moje strani iskrene čestitke.