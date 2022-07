Ubežniki prvi na cilju

Danec Mads Pedersen je zmagovalec 13. etape na kolesarski dirki po Franciji. Na vroči in vetrovni trasi od Bourg d'Oisansa do Saint-Etienna (192,6 km) je bil najhitrejši med ubežniki. V boju za rumeno majico ni prišlo do sprememb, tranzicijska etapa na poti proti Pirenejem pa se ni izkazala za enostavno. Od samega začetka je bil ritem v etapi visok, bočni veter pa je ob že tako peklenski vročini (do 35 stopinj Celzija) okoli 110 km pred ciljem poskrbel za nervozo v glavnini. Veliko ekip je želelo biti v ospredju in se izogniti težavam ter morebitnemu trganju na več skupin.

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je bil vseskozi v ospredju, tudi preostali kandidati za visoke uvrstitve pa si večjih zaostankov niso privoščili. Glavnina, v kateri je bil tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), je prišla v cilj skoraj šest minut za zmagovalcem. V skupnem seštevku ima Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) še naprej 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem, tretji je Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki zaostaja 2:26 minute.

Jutri bo na sporedu zahtevna etapa od Saint-Etienna do Menda (192,5 km). Kolesarji bodo morali premagati pet kategoriziranih vzponov, trasa pa je zelo razgibana. Posebej zahteven bo zadnji vzpon na Croix Neuve (3 km/10,2 %), ki se bo začel pet kilometrov pred ciljem.